'ऑपरेशन गंगा' के लिए मोहनलाल युगांडा के घेटो किड्स के साथ जुड़े
मनोरंजन
अभिनेता मोहनलाल मलयालम सिनेमा में एक नई चीज लेकर आ रहे हैं। अपनी अगली एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ऑपरेशन गंगा' के लिए उन्होंने युगांडा के मशहूर और वायरल डांस ग्रुप 'घेटो किड्स' के साथ हाथ मिलाया है।
इस फिल्म का निर्देशन विष्णु मोहन करेंगे और श्री गोकुलम गोपालन की कंपनी 'श्री गोकुलम मूवीज' इसे निर्मिक करेगी।
मोहनलाल ने खुद सोशल मीडिया पर इस फिल्म के बनने की जानकारी दी है। इस अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट को लेकर वह काफी उत्साहित दिख रहे थे।
'ऑपरेशन गंगा' में शामिल हुए 'घेटो किड्स'
'ऑपरेशन गंगा' फिल्म में 'घेटो किड्स' अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इन बच्चों ने विश्व कप के फाइनल में मशहूर गायक शकीरा के साथ परफॉर्मेंस देकर दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा था।