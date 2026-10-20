तमिल सिनेमा को दोहरा सदमा, संगीतकार देवा के 3 दिन बाद भतीजे अभिनेता कार्तिक सबेश का 37 की उम्र में हुआ निधन

तमिल अभिनेता कार्तिक सबेश का 37 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका निधन ऐसे समय में हुआ है, जब 3 दिन पहले ही 17 अक्टूबर, 2026 को उनके चाचा और मशहूर संगीतकार देवा भी दुनिया छोड़कर चले गए थे।

यह सबेश परिवार के लिए एक और मुश्किल घड़ी है, क्योंकि वे अभी पिछले अक्टूबर में कार्तिक के पिता एमसी सबेश के निधन के गम से उबर ही रहे थे।

यह उस परिवार के लिए बेहद दुखद और गमगीन पल है, जिसकी पीढ़ियां तमिल सिनेमा से जुड़ी रही हैं।