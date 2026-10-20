तमिल सिनेमा को दोहरा सदमा, संगीतकार देवा के 3 दिन बाद भतीजे अभिनेता कार्तिक सबेश का 37 की उम्र में हुआ निधन
तमिल अभिनेता कार्तिक सबेश का 37 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका निधन ऐसे समय में हुआ है, जब 3 दिन पहले ही 17 अक्टूबर, 2026 को उनके चाचा और मशहूर संगीतकार देवा भी दुनिया छोड़कर चले गए थे।
यह सबेश परिवार के लिए एक और मुश्किल घड़ी है, क्योंकि वे अभी पिछले अक्टूबर में कार्तिक के पिता एमसी सबेश के निधन के गम से उबर ही रहे थे।
यह उस परिवार के लिए बेहद दुखद और गमगीन पल है, जिसकी पीढ़ियां तमिल सिनेमा से जुड़ी रही हैं।
'धम' और 'वल्लवन' जैसी फिल्मों के अभिनेता हैं सबेश
कार्तिक ने 'धम' और 'वल्लवन' जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई थी। उनके चाचा देवा ने चेन्नई के गाना संगीत को एक नई दिशा दी थी और उन्होंने 'बाषा' जैसी क्लासिक फिल्मों सहित 400 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया था।
परिवार की संगीत विरासत श्रीकांत देवा और संगीतकार जोड़ी सबेश-मुरली के ज़रिए आज भी कायम है। हाल के ये निधन इस बात की याद दिलाते हैं कि इस परिवार ने इंडस्ट्री को कितना कुछ दिया है और इंडस्ट्री में उनकी कमी कितनी खलेगी।