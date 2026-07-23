जितेंद्र का यादगार रियल एस्टेट निवेश, 4 लाख में खरीदे विले की कीमत आज 500 करोड़ पार
वरिष्ठ बॉलीवुड अभिनेता जीतेंद्र ने बताया कि कैसे उन्होंने भारती भूषण का पाली हिल विला सिर्फ 4.25 लाख रुपये में खरीदा था।
तब उनका परिवार मुंबई की एक चॉल में रहता था। उनके पिता ने ही उन्हें यह बड़ा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि, यह उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन जीतेंद्र ने कुछ ही समय बाद वह घर छोड़ दिया।
उनका मानना था कि शुरुआती फिल्मी संघर्ष के दिनों में यह घर उनके लिए मनहूस साबित हो रहा था।
जीतेंद्र के पाली हिल वाली संपत्ति की कीमत हुई 500 करोड़ रुपये के पार
बाद में जीतेंद्र ने उस संपत्ति का पुनर्विकास किया और वहां 'गौतम अपार्टमेंट्स' बनवाए, जिसमें 82 2 बेडरूम वाले फ्लैट हैं।
शुरुआत में इन फ्लैटों की कीमत सिर्फ 85 रुपये प्रति वर्ग फुट थी, जबकि आज इनकी कीमत लगभग 85 हजार रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गई है।
यहां तक कि, पुरानी इमारत को गिराने के बाद उससे निकली बर्मा टीक की लकड़ी बेचकर ही उन्हें पूरे विला की मूल कीमत का लगभग 3 गुना पैसा मिल गया।
आज इस जमीन की कीमत करीब 450 करोड़ रुपये है और पूरी संपत्ति की कीमत 500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो गई है।
यह बॉलीवुड की सबसे बड़ी रियल एस्टेट सफलताओं में से एक मानी जाती है, जो इस बात की याद दिलाती है कि सोच-समझकर किया गया निवेश कितना बड़ा फायदा दे सकता है।