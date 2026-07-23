जितेंद्र का यादगार रियल एस्टेट निवेश, 4 लाख में खरीदे विले की कीमत आज 500 करोड़ पार

बाद में जीतेंद्र ने उस संपत्ति का पुनर्विकास किया और वहां 'गौतम अपार्टमेंट्स' बनवाए, जिसमें 82 2 बेडरूम वाले फ्लैट हैं।

शुरुआत में इन फ्लैटों की कीमत सिर्फ 85 रुपये प्रति वर्ग फुट थी, जबकि आज इनकी कीमत लगभग 85 हजार रुपये प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गई है।

यहां तक कि, पुरानी इमारत को गिराने के बाद उससे निकली बर्मा टीक की लकड़ी बेचकर ही उन्हें पूरे विला की मूल कीमत का लगभग 3 गुना पैसा मिल गया।

आज इस जमीन की कीमत करीब 450 करोड़ रुपये है और पूरी संपत्ति की कीमत 500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो गई है।

यह बॉलीवुड की सबसे बड़ी रियल एस्टेट सफलताओं में से एक मानी जाती है, जो इस बात की याद दिलाती है कि सोच-समझकर किया गया निवेश कितना बड़ा फायदा दे सकता है।