जैस्मिन भसीन दुबई में पड़ीं बीमार, जन्मदिन पर इमरजेंसी रूम में हुईं भर्ती

मशहूर अभिनेत्री जैस्मिन भसीन ने हाल ही में अपने जन्मदिन के दौरान दुबई में हुए एक खौफनाक स्वास्थ्य संकट का खुलासा किया है। शुरुआती लक्षणों को सामान्य मानकर नजरअंदाज करना और डॉक्टर के पास जाने में टालमटोल करना जैस्मीन को बेहद भारी पड़ गया, जिसके चलते उन्हें अचानक इमरजेंसी रूम में भर्ती होना पड़ा।

अस्पताल में जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली आई। जैस्मीन का CRP लेवल बढ़कर 300 के पार पहुंच चुका था, जबकि एक स्वस्थ इंसान के शरीर में इसका सामान्य स्तर 5 से कम होना चाहिए। शरीर में इतने गंभीर इन्फेक्शन और सूजन का पता चलते ही डॉक्टरों की टीम तुरंत उनके इलाज में जुट गई।