'टॉक्सिक' के निराशाजनक प्रदर्शन पर कैसी है यश की प्रतिक्रिया? दोस्त जयदेव ने बताया
क्या है खबर?
कन्नड़ सिनेमा के अभिनेता यश ने 4 साल बाद 'टॉक्सिक' से सिनेमाघरों में वापसी की। गीतू माेहनदास द्वारा निर्देशित इस एक्शन-थ्रिलर से न सिर्फ उन्हें बहुत उम्मीदें थीं, बल्कि दर्शक भी जोश से भरे बैठे थे। हालांकि, फिल्म की रिलीज के बाद आए परिणाम ने निर्माताओं को मायूस कर दिया। 500 करोड़ रुपये के बजट वाली यह 'टॉक्सिक' बुरी तरह फ्लॉप रही। अब यश के दोस्त जयदेव मोहन ने फिल्म के निराशाजनक प्रदर्शन पर उनकी प्रतिक्रिया बताई है।
सलाह
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'टॉक्सिक' की कन्नड़ डबिंग में भाग लेने वाले जयदेव ने बताया कि फिल्म रिलीज के बाद से वह यश से मिले नहीं, लेकिन फोन पर 2 बार बात हुई है।
उन्होंने कहा कि जब फिल्म की आलोचनाओं से वह आहत थे, उस वक्त यश ने उन्हें सलाह दी थी।
जयदेव ने बताया, "यश ने कहा, इसे दिल पर मत लो। फिल्म बन चुकी है, रिलीज हो चुकी है। अब इसे लोगों पर छोड़ देते हैं। यह उनकी पसंद है। "
दर्द
"उनकी आवाज में फिल्म के लिए दर्द था"
यश ने कहा, "हमने इस फिल्म को पूरी लगन से बनाया और दर्शकों को सौंप दिया। बस इतना ही। इस पर ज्यादा मत सोचो। तैयार हो जाओ, अभी और काम है। समझ गए? जल्द मिलते हैं।"
जयदेव ने बताया कि सब बोल तो रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में फिल्म के लिए दर्द महसूस हो रहा था।
बता दें, 'टॉक्सिक' को अपने अधिक हिंसक दृश्यों और महिलाओं के चित्रण के लिए दर्शकों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था।