'टॉक्सिक' के निराशाजनक प्रदर्शन पर कैसी है यश की प्रतिक्रिया? दोस्त जयदेव ने बताया

'टॉक्सिक' की कन्नड़ डबिंग में भाग लेने वाले जयदेव ने बताया कि फिल्म रिलीज के बाद से वह यश से मिले नहीं, लेकिन फोन पर 2 बार बात हुई है।

उन्होंने कहा कि जब फिल्म की आलोचनाओं से वह आहत थे, उस वक्त यश ने उन्हें सलाह दी थी।

जयदेव ने बताया, "यश ने कहा, इसे दिल पर मत लो। फिल्म बन चुकी है, रिलीज हो चुकी है। अब इसे लोगों पर छोड़ देते हैं। यह उनकी पसंद है। "