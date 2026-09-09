फिल्म 'टॉक्सिक' की आलोचना पर यश का ऐसा जवाब, जानकर आप भी करेंगे तारीफ
कन्नड़ अभिनेता जयदेव मोहन ने बताया कि उनकी फिल्म 'टॉक्सिक' को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिलने के बावजूद यश ने खुद को कैसे शांत रखा।
26 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने पहले 2 हफ्तों में लगभग 338 करोड़ की शानदार कमाई कर धमाल मचा दिया था।
हालांकि, इसे दर्शकों और समीक्षकों से प्यार और आलोचना दोनों ही मिली। कुछ कठोर टिप्पणियों ने चुभन जरुर दी, लेकिन इसके बावजूद यश पूरी तरह शांत और संयमित बने रहे।
जयदेव ने बताई यश की आलोचना पर दी गई सलाह
जयदेव ने बताया कि कन्नड़ डबिंग के वक्त यश ने उनसे कहा कि आलोचना को दिल पर नहीं लेना चाहिए।
यश के शब्द थे, "इसे दिल पर नहीं लेना है। फिल्म बन गई है, रिलीज हो गई है, अब इसे लोगों पर छोड़ दो। यह उनकी पसंद है। हमने पूरी लगन से यह फिल्म बनाई और दर्शकों को दी। बस यही है। अब इस पर ज्यादा मत सोचो। तैयार रहो, आगे और भी काम है। समझे? जल्दी मिलते हैं।"
यश ने इस बात पर जोर दिया कि दर्शकों की राय सबसे ज्यादा अहम होती है, "दर्शक ही सब कुछ हैं। अगर उन्हें पसंद आया, तो अच्छा है।"
जयदेव ने यह भी बताया कि 'टॉक्सिक' यश के लिए एक पैशन प्रोजेक्ट था, जिसे हकीकत बनाने में उन्हें साडे 4 साल लग गए।