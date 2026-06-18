अभिनेता जावेद जाफरी के साथ हुई करोड़ीं की धोखाधड़ी, निलंबित BMC अधिकारी भी लपेटे में
मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, U.K. के बिजनेसमैन निशांत पटेल ने जावद जाफरी के परिवार को बांद्रा के एक प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए राजी किया।
उन्होंने इसके लिए कुछ दस्तावेज और वादे दिखाए थे, जो बाद में झूठे साबित हुए। पुलिस के मुताबिक, यह पैसा पूजाण टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों के जरिए घुमाया गया है।
जांचकर्ताओं को शक है कि कुछ रकम हवाला के रास्ते भी भेजी गई होगी।
BMC अधिकारी महेश पाटिल हुए गिरफ्तार
निलंबित BMC असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर महेश पाटिल भी इस मामले में वांटेड हैं। पुलिस ने उन्हें देश छोड़कर जाने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया है।
इस धोखाधड़ी में फर्जी दस्तावेजों और सरकारी मुहरों का इस्तेमाल करके पीड़ितों से रोलेक्स घड़ी और विदेशी मुद्रा जैसे कीमती सामान भी हड़प लिए गए।
निशांत को तो गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथी आरोपी रुपेश मोरे को भी हिरासत में लिया गया है।
वहीं, एक और संदिग्ध निरव गोकाणी के दुबई में होने की बात कही जा रही है और पुलिस अभी भी पैसों के लेन-देन की गहराई से जांच कर रही है।