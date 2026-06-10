आमिर खान के भाई से शादी कर पछताईं ईवा ग्रोवर

आमिर खान के भाई पर ईवा ग्रोवर का आरोप- 5 साल तक पिए खून के आंसू

लेखन नेहा शर्मा 01:13 pm Jun 10, 202601:13 pm

क्या है खबर?

मशहूर टीवी अभिनेत्री ईवा ग्रोवर ने अपनी निजी जिंदगी, टूटी शादी और घरेलू हिंसा को लेकर कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। एक हालिया इंटरव्यू में अपने दर्द को बयां करते हुए ईवा ने बताया कि उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के सौतेले भाई हैदर अली खान को सिर्फ 18 दिन डेट करने के बाद जल्दबाजी में शादी कर ली थी, लेकिन उनका ये फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। क्या बोलीं ईवा, आइए जानते हैं।