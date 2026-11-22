धनुष की अगली फिल्म 'D56' की शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले एक बड़ी परेशानी सामने आ गई थी। तमिल निर्देशक तमिझारासन पचमुथु के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग बकाया पैसों के विवाद के कारण अटक गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोड्यूसर काउंसिल ने इस मामले के चलते फिल्म को जरूरी अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इस वजह से शूटिंग के लिए टेक्नीशियन और उपकरण समय पर सेट तक नहीं पहुंच सके। हालांकि, धनुष के लिखित आश्वासन के बाद काउंसिल ने अनुमति दे दी। निर्माताओं को समझौते की रकम देने के बाद फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हो गई।