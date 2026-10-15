'जेलर 2' ने आते ही मचाई धूम, धनुष बोले- 'ब्लॉकबस्टर'; इन सितारों ने भी लुटाया प्यार

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' आज ही सिनेमाघरों में आई है और इसे दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है।

अभिनेता धनुष ने फिल्म का पहला शो देखा। उन्होंने कहा "'जेलर 2' जरूर देखें। यह ब्लॉकबस्टर फिल्म है। यह हर 'थलाइवा' फैन के लिए एक दावत है।"

सीधे शब्दों में कहें तो, उनका मानना है कि थलाइवा के प्रशंसकों को यह फिल्म बहुत पसंद आएगी।