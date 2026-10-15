'जेलर 2' ने आते ही मचाई धूम, धनुष बोले- 'ब्लॉकबस्टर'; इन सितारों ने भी लुटाया प्यार
मनोरंजन
रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' आज ही सिनेमाघरों में आई है और इसे दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है।
अभिनेता धनुष ने फिल्म का पहला शो देखा। उन्होंने कहा "'जेलर 2' जरूर देखें। यह ब्लॉकबस्टर फिल्म है। यह हर 'थलाइवा' फैन के लिए एक दावत है।"
सीधे शब्दों में कहें तो, उनका मानना है कि थलाइवा के प्रशंसकों को यह फिल्म बहुत पसंद आएगी।
इन सितारों ने की 'जेलर 2' की तारीफ
सिर्फ धनुष ही नहीं, निर्देशक कार्तिक सुब्बाराज, अभिनेता विष्णु विशाल और निर्देशक नागा वामसी ने भी पहले दिन फिल्म देखने के बाद 'जेलर 2' की बहुत तारीफ की है।
इन सभी की प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि रजनीकांत की इस नई फिल्म को लेकर कितनी उत्सुकता है। यह भी साबित होता है कि उनका स्टार पावर आज भी उतना ही दमदार है।