निर्देशक शिवा की अगली फिल्म के लिए धनुष से बातचीत जारी, जानिए और क्या होगा खास?
मनोरंजन
निर्देशक शिवा के साथ अभिनेता धनुष एक ग्रामीण कहानी वाली नई फिल्म में काम कर सकते हैं। यह फिल्म पहले अजित कुमार को ऑफर की गई थी, लेकिन अजित के व्यस्त शेड्यूल की वजह से अब धनुष इसमें दिखेंगे।
अगर सब कुछ ठीक रहा, तो इसकी शूटिंग दिसंबर या जनवरी से शुरू हो सकती है।
धनुष की 'ओम' 16 अक्टूबर को होगी रिलीज
धनुष का शेड्यूल अभी काफी व्यस्त है। उनकी फिल्म 'ओम' 16 अक्टूबर को रिलीज हो रही है।
इसके अलावा, मारी सेल्वराज के साथ उनकी एक ऐतिहासिक फिल्म 'D56' भी है और तमीझारसन पचामुथु व वेत्रिमारन के साथ भी उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं।
वहीं, शिवा की जिस फिल्म की बात हो रही है, उसका नाम और कहानी अभी तक सामने नहीं आए हैं। ऐसे में फैंस को इस बारे में और जानकारी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।