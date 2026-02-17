'जुमांजी 3' में होगी इस कलाकार की वापसी

फिल्म 'जुमांजी 3' में होगी इस कलाकार की वापसी, ड्वेन जॉनसन ने दी खुशखबरी

लेखन ज्योति सिंह 10:41 am Feb 17, 202610:41 am

क्या है खबर?

हॉलीवुड की लोकप्रिय फ्रैंचाइजी फिल्म 'जुमांजी' अपनी तीसरी किस्त को लेकर चर्चा में है। अभिनेता ड्वेन जॉनसन ने खुशखबरी देते हुए बताया था कि वह और अन्य कलाकार 'जुमांजी 3' के लिए साथ में आ रहे हैं। लॉस एंजिल्स में आधिकारिक तौर पर शूटिंग नवंबर, 2025 से शुरू हो चुकी थी। जॉनसन ने एक और पोस्ट में बताया कि फिल्म में दिग्गज अभिनेता-कॉमेडियन डैनी डेविटो दोबारा शामिल हुए हैं, जिन्होंने स्पेंसर (ड्वेन) के तेज-तर्रार दादा का किरदार निभाया था।