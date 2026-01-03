आशीष विद्यार्थी और पत्नी रूपाली बरुआ सड़क हादसे का शिकार, अभिनेता ने खुद बताया हाल

अभिनेता आशीष विद्यार्थी और उनकी दूसरी पत्नी रूपाली बरुआ गुवाहाटी में सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस दुर्घटना में दाेनों चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये हादसा 2 जनवरी रात करीब 12 बजे 'द गुवाहाटी एड्रेस होटल' के सामने हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। खुद आशीष ने भी पुष्टि की है कि वो और उनकी पत्नी ठीक हैं।

दुर्घटना सड़क पार करते हुए हादसा मिली जानकारी के अनुसार, डिनर के बाद आशीष और रुपाली होटल से बाहर निकले थे। उसी समय सड़क पार करते हुए उनके साथ ये हादसा हुआ। पुलिस के अनुसार, एक तेज रफ्तार बाइक उनके पास से गुजर रही थी, जिसने दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद आशीष और रुपाली दोनों घायल हो गए, वहीं बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

अपडेट हादसे के बाद आशीष ने इंस्टाग्राम पर दिया अपडेट आशीष ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर प्रशंसकों को भरोसा दिलाया है कि दोनों सुरक्षित हैं और उन्हें सिर्फ हल्की चोटें आई हैं। वो बोले कि रुपाली को एहतियात के तौर पर अस्पताल में रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रशंसकों या परिवारवालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सामान्य रूप से चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। आशीष का ये वीडियो देख उनके प्रशंसकों ने राहत की सांस ली है।

पिछला शो पिछली बार इस शो में दिखे थे आशीष आशीष बोले, "हादसा जरूर हुआ था, लेकिन वो और उनकी पत्नी दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाइक सवार भी अब होश में है। अस्पताल में उनकी अच्छी देखभाल हो रही है और परिवार उनके साथ है। सब कुछ ठीक है।" आशीष पिछली बार करण जौहर के रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' में दिखे थे। इसमें उर्फी जावेद, अपूर्वा मखीजा, पूरव झा, एलनाज नौरौजी जैसे कई जाने-माने चेहरे नजर आए थे।

