'अनंतन काडू' की OTT रिलीज की जानकारी आई सामने, जानें कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?
अगर आप सिनेमाघरों में आर्या की पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म 'अनंतन काडु' देखने से चूक गए हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। यह फिल्म 2 सितंबर से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी।
1990 के दशक के बेहद तनावपूर्ण केरलम की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म राजनीतिक संघर्षों और सत्ता की लड़ाई को बड़े करीब से दर्शाती है, जिसमें आम लोग राजनीतिक उथल-पुथल में फंसते हुए नजर आते हैं।
जिएन कृष्णकुमार ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और इसकी कहानी मुरली गोपी ने लिखी है। यह फिल्म इतिहास के एक वास्तविक हिस्से को पर्दे पर लाती है।
भारतीय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर आ गई 'अनंतन काडु'
भारत में रहने वाले दर्शक इस फिल्म को प्राइम वीडियो, लायंसगेट प्ले और मनोरमा मैक्स पर देख सकते हैं।
वहीं, विदेश में रहने वाले दर्शक इसे सिंपली साउथ पर देख पाएंगे। फिल्म में आर्या र्य ने वेत्रिवेल कुमारन का मुख्य किरदार निभाया है। उनके अलावा मुरली गोपी, इंद्रन्स, विजयराघवन, देव मोहन, अप्पानी शरत, संथी बालाचंद्रन और निखिला विमल जैसे कई दमदार कलाकार भी इसमें नजर आएंगे।
इसकी कहानी 1990 के दशक के राजनीतिक रूप से अशांत केरलम पर आधारित है, जहां श्रीलंका का गृहयुद्ध भी एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि का काम करता है। तो अपने सोफे पर बैठकर आप भरपूर सस्पेंस और ड्रामा का लुत्फ उठा सकते हैं।