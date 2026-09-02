'अनंतन काडू' की OTT रिलीज की जानकारी आई सामने, जानें कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?

भारत में रहने वाले दर्शक इस फिल्म को प्राइम वीडियो, लायंसगेट प्ले और मनोरमा मैक्स पर देख सकते हैं।

वहीं, विदेश में रहने वाले दर्शक इसे सिंपली साउथ पर देख पाएंगे। फिल्म में आर्या र्य ने वेत्रिवेल कुमारन का मुख्य किरदार निभाया है। उनके अलावा मुरली गोपी, इंद्रन्स, विजयराघवन, देव मोहन, अप्पानी शरत, संथी बालाचंद्रन और निखिला विमल जैसे कई दमदार कलाकार भी इसमें नजर आएंगे।

इसकी कहानी 1990 के दशक के राजनीतिक रूप से अशांत केरलम पर आधारित है, जहां श्रीलंका का गृहयुद्ध भी एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि का काम करता है। तो अपने सोफे पर बैठकर आप भरपूर सस्पेंस और ड्रामा का लुत्फ उठा सकते हैं।