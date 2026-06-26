आर्या की फिल्म 'अनंतन काडू' ने पहले दिन कमाए इतने? दर्शकों की राय जानकर चौंक जाएंगे
मनोरंजन
अभिनेता आर्या की नई राजनीतिक थ्रिलर फिल्म 'अनंतन काडू' इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसने पहले दिन 65 लाख रुपये कमाए।
फिल्म के मलयालम वर्जन ने 45 लाख रुपये जुटाए, जबकि तमिल वर्जन से 20 लाख रुपये मिले। अब तक फिल्म को मिली प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रही हैं; कुछ दर्शक इसे 'रॉ और इंटेंस' बता रहे हैं, तो कुछ लोगों को यह थोड़ा पुराना स्टाइल लगा।
'अनंतन काडू' ने पूरे भारत में कमाए इतने लाख
फिल्म की कुल कमाई पूरे भारत में 74 लाख रुपये तक पहुंच गई है। इसमें से ज्यादातर हिस्सा केरलम और तमिलनाडु से मिला।
पूरे देश में इसके 1,355 शो हुए और रात के शो में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली।