अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' ने मचाया धमाल, 4 दिनों में 100 करोड़ क्लब में हुई शामिल

निर्देशक अहमद खान की फिल्म ने दर्ज की इतनी ऑक्यूपेंसी

फिल्म ने चौथे दिन औसत 21 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की, जो देशभर के लगभग 11,000 शोज में रही। रात के शोज में भीड़ ज्यादा दिखी।

अहमद द्वारा निर्देशित और सुनील शेट्टी व जैकलीन फर्नांडिस जैसे सितारों से सजी यह फिल्म जंगल में 'पागलपन' और ढेर सारी हंसी का वादा करती है।

यह फिल्म अभी इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' से मुकाबला कर रही है और जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर 'अल्फा' और 'धमाल 4' से भी भिड़ेगी।