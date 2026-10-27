फ्लॉप ऑडिशन के बाद 'रामायण' के भरत को रणबीर कपूर ने किया सहज, अभिनेता बोले- यह सिर्फ कहानी नहीं दिव्य इतिहास है

आदिनाथ ने अपने पहले दिन को बहुत चुनौतीपूर्ण और भावुकता भरा बताया। उन्होंने यह भी बताया कि रणबीर ने शूटिंग के पहले दिन एक जरूरी शॉट को बेहतर करने में उनकी मदद की थी।

खास बात यह है कि आदिनाथ का एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन सफल नहीं रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने लक्ष्मण की भूमिका के लिए टेस्ट दिया और फिर उन्हें अपनी मौजूदा भूमिका मिली।

इतनी मशहूर कहानी पर काम करना उन्हें अवास्तविक लगा। उन्होंने आगे कहा कि 'रामायण' सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, "रामायण हमारा दिव्य इतिहास है। इस दुनिया का हिस्सा बनना अद्भुत है।"