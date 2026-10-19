'जेलर 2' में मोहनलाल के कार स्टंट पर था फैंस को शक, एक्शन निर्देशक ने किया खुलासा कहा- सुपरस्टार ने खुद किया वो खतरनाक सीन
मनोरंजन
'जेलर 2' में मोहनलाल के एक्शन सीन को लेकर काफी चर्चा चल रही है। खासकर इसलिए क्योंकि फिल्म में वो ज्यादा देर के लिए नहीं दिखते और फैंस को शक था कि कहीं बड़े कार स्टंट के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल तो नहीं किया गया।
अब एक्शन निर्देशक चेतन ने इंस्टाग्राम पर इस बात की पुष्टि करके सारी अटकलों को दूर कर दिया है। उन्होंने बताया कि यह स्टंट मोहनलाल ने खुद ही किया था।
तो यह साफ हो गया है कि सुपरस्टार ने यह जबरदस्त कार सीन खुद ही किया है।
मोहनलाल के फैंस ने उठाए 'जेलर 2' की एडिटिंग पर सवाल
मोहनलाल के कार सीन के बावजूद 'जेलर 2' को लेकर मोहनलाल के फैंस के बीच खूब बहस छिड़ गई है।
इसकी वजह है मलयालम सुपरस्टार का फिल्म में कम स्क्रीन टाइम होना और कुछ ऐसे सीन का फाइनल कट में शामिल न हो पाना, जिनकी खबर आ रही थी।