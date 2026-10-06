कोर्ट नोटिस से बचने के लिए डॉली पार्टन के भतीजे ने किया ये काम, अब सुरक्षा आदेश जारी

खबरों के मुताबिक, ब्रायन के घर पर दस्तावेज पहुंचाने की कोशिशें की गईं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए बरामदे की रेलिंग पर "नो ट्रेसपासिंग" (अनाधिकार प्रवेश वर्जित) का बोर्ड और कंटीले तार लगा दिए गए थे।

हालांकि, किसी भी कोर्ट ने इसे आधिकारिक तौर पर बच निकलने की कोशिश नहीं कहा है, पर संपत्ति से जुड़े लोगों का कहना है कि ब्रायन की इन हरकतों से मुश्किलें बढ़ गई हैं।

खासकर इसलिए क्योंकि उन पर डॉली की विरासत से जुड़े लोगों को धमकाने का आरोप है (हालांकि, ब्रायन इन आरोपों से इनकार करते हैं)।

टेनेसी की एक अदालत ने अब उनके खिलाफ एक अस्थायी सुरक्षा आदेश (टेम्परेरी रेस्टरेंनिंग ऑर्डर) जारी कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।