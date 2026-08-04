शिव राजकुमार संग अभिशन जीवंथ का 'सुगन' अवतार आया सामने, पहली झलक ने बढ़ाई फैंस की बेचैनी

इस फिल्म की शूटिंग जून 2026 में शुरू हुई थी और इसमें अभिशन के साथ शिवानी नागराम मुख्य भूमिका में हैं।

सहायक भूमिकाओं में योगलक्ष्मी, गाना विनोद, संगीता माधवन और बेंजामिन शामिल हैं। संगीत लियोन जेम्स का है, विजुअल्स प्रगधीश प्रभु के हैं और सुरेश कुमार ने एडिटिंग की है।

एक मजेदार बात यह है कि अपनी फिल्म 'टूरिस्ट फैमिली' का निर्देशन करने के बाद अभिशन ने कहा था कि उन्हें राजकुमार के साथ अभिनय करने पर गर्व है और यह उनके लिए वाकई एक बड़ा पल है।