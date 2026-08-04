शिव राजकुमार संग अभिशन जीवंथ का 'सुगन' अवतार आया सामने, पहली झलक ने बढ़ाई फैंस की बेचैनी
फिल्म प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है। गौतम सिवरामन की नई फिल्म से अभिशन जीवंथ का किरदार सामने आया है, जिसमें कन्नड़ सुपरस्टार शिव राजकुमार भी अहम भूमिका में हैं।
निर्माताओं ने अभिशन का यह लुक सोशल मीडिया पर साझा किया है और कैप्शन में लिखा, 'मिलिए एनर्जी से भरे बंडल - सुगन से।'
फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है और इन टीजर्स ने फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है।
कब शुरू हुई थी फिल्म की शूटिंग?
इस फिल्म की शूटिंग जून 2026 में शुरू हुई थी और इसमें अभिशन के साथ शिवानी नागराम मुख्य भूमिका में हैं।
सहायक भूमिकाओं में योगलक्ष्मी, गाना विनोद, संगीता माधवन और बेंजामिन शामिल हैं। संगीत लियोन जेम्स का है, विजुअल्स प्रगधीश प्रभु के हैं और सुरेश कुमार ने एडिटिंग की है।
एक मजेदार बात यह है कि अपनी फिल्म 'टूरिस्ट फैमिली' का निर्देशन करने के बाद अभिशन ने कहा था कि उन्हें राजकुमार के साथ अभिनय करने पर गर्व है और यह उनके लिए वाकई एक बड़ा पल है।