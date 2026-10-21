CBFC को ठेंगा दिखाकर अभिनय देव ने बचाईं अपनी फिल्में 'दूसरा' और 'डेली बेली', जानें क्या है पूरी कहानी
हाल ही में निर्देशक अभिनय देव ने बताया कि CBFC ने उनकी फिल्मों में बदलाव की जो मांगें कीं, उन्हें उन्होंने कैसे संभाला।
'दूसरा' और 'डेली बेली' दोनों को ही U/A रेटिंग मिली, लेकिन बोर्ड ने इसके लिए कुछ छोटे-मोटे बदलाव सुझाए थे, जैसे कोई एक शब्द बदलने को कहा था।
छोटी-मोटी काट-छांट करने के बजाय अभिनय ने अपनी फिल्में जस की तस ही रखीं। उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसा करने का मतलब अपनी फिल्मों में काट-छांट करना है, तो वे इसके बिना ही रहना पसंद करेंगे।
'दूसरा' को एक बार में देखने की सलाह
फिल्म 'दूसरा' ने सेंसर बोर्ड से और ज्यादा सवाल-जवाब झेले। इस फिल्म में एक नग्न तस्वीर और बाबरी मस्जिद का जिक्र था, जिसके चलते सेंसर बोर्ड की इस पर खास नजर रही।
फिर भी अभिनय ने उन दृश्यों को जस का तस रहने दिया और आखिरकार 'A' सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। उनका मानना है कि फिल्म की कहानी काफी गंभीर है, इसलिए यह बड़ों के लिए ज्यादा सही रहेगी। हालांकि, इसके कुछ पहलू युवा दर्शकों को भी पसंद आ सकते हैं।
अगर आप 'दूसरा' देखने का मन बना रहे हैं (यह महज 78 मिनट की फिल्म है), तो अभिनय इसे कोई ब्रेक लिए बिना एक ही बार में देखने की सलाह देते हैं ताकि आप इसका पूरा असर महसूस कर सकें।