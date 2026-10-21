CBFC को ठेंगा दिखाकर अभिनय देव ने बचाईं अपनी फिल्में 'दूसरा' और 'डेली बेली', जानें क्या है पूरी कहानी

फिल्म 'दूसरा' ने सेंसर बोर्ड से और ज्यादा सवाल-जवाब झेले। इस फिल्म में एक नग्न तस्वीर और बाबरी मस्जिद का जिक्र था, जिसके चलते सेंसर बोर्ड की इस पर खास नजर रही।

फिर भी अभिनय ने उन दृश्यों को जस का तस रहने दिया और आखिरकार 'A' सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। उनका मानना है कि फिल्म की कहानी काफी गंभीर है, इसलिए यह बड़ों के लिए ज्यादा सही रहेगी। हालांकि, इसके कुछ पहलू युवा दर्शकों को भी पसंद आ सकते हैं।

अगर आप 'दूसरा' देखने का मन बना रहे हैं (यह महज 78 मिनट की फिल्म है), तो अभिनय इसे कोई ब्रेक लिए बिना एक ही बार में देखने की सलाह देते हैं ताकि आप इसका पूरा असर महसूस कर सकें।