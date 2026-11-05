दलेर मेहंदी पर अभिजीत भट्टाचार्य का तंज

दलेर मेहंदी विवाद पर अभिजीत भट्टाचार्य का तंज- मंत्री सच बोले, लेकिन वो विलेन बन गए

लेखन नेहा शर्मा 10:30 am Nov 05, 202610:30 am

क्या है खबर?

'छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026' में गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने लाइव कॉन्सर्ट में 'लिप-सिंक' यानी केवल होंठ हिलाने के चलन की कड़ी निंदा की। अभिजीत ने उस घटना पर बात की, जिसमें मंत्री सुबोध उनियाल ने गायक दलेर मेहंदी को मंच पर लाइव न गाने के लिए सरेआम टोक दिया था। उन्होंने दर्शकों से वादा किया कि वो अपनी आवाज या सेहत की परवाह किए बिना हमेशा स्टेज पर लाइव ही गाएंगे और कभी अपने चाहनेवालों को धोखा नहीं देंगे।