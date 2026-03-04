अभिजीत भट्टाचार्य का बेटा दुबई में फंसा, गायक ने भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार
क्या है खबर?
मशहूर गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने भारत सरकार से मदद की अपील करते हुए बताया कि उनका बेटा, जय भट्टाचार्य, दुबई में फंसा हुआ है। उसकी सुरक्षा में चिंता व्यक्त करते हुए गायक ने विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया कि उनके बेटे की सुरक्षित भारत वापसी को सुनिश्चित किया जाए। बता दें, इजराइल-ईरान युद्ध के चलते फिल्मी हस्तियां समेत कई भारतीय लोग UAE में फंसे हुए हैं।
पोस्ट
अभिजीत भट्टाचार्य ने साझा किया भावुक पोस्ट
अभिजीत ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'मेरा बेटा जय भट्टाचार्य इस वक्त दुबई में फंसा है, और एक पिता के रूप में, हमारे परिवार के लिए बेहद दुखद समय है।' उन्होंने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाते हुए आगे लिखा, 'हम आपके तत्काल समर्थन और हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं। कृपया उसे सुरक्षित घर लाने में मदद करें।' उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
वापसी
इन सितारों ने की भारत वापसी
इजराइल-ईरान संघर्ष से बढ़े तनाव के कारण सोनल चौहान, ईशा गुप्ता समेत कई सितारे UAE में फंसे हुए हैं। हालांकि, 2 मार्च को ईशा ने डोमेस्टिक फ्लाइट के जरिए भारत वापसी की जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी थी। उनके अलावा, सोनल भी भारत लौट चुकी हैं। जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि अभिजीत बॉलीवुड के जाने-माने गायक हैं। उन्होंने अपने करियर में 1000 से ज्यादा फिल्मों में गानों को आवाज दी है।