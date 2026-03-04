अभिजीत भट्टाचार्य का बेटा दुबई में फंसा, गायक ने भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार

अभिजीत भट्टाचार्य का बेटा दुबई में फंसा

लेखन ज्योति सिंह 10:08 am Mar 04, 202610:08 am

क्या है खबर?

मशहूर गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने भारत सरकार से मदद की अपील करते हुए बताया कि उनका बेटा, जय भट्टाचार्य, दुबई में फंसा हुआ है। उसकी सुरक्षा में चिंता व्यक्त करते हुए गायक ने विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया कि उनके बेटे की सुरक्षित भारत वापसी को सुनिश्चित किया जाए। बता दें, इजराइल-ईरान युद्ध के चलते फिल्मी हस्तियां समेत कई भारतीय लोग UAE में फंसे हुए हैं।