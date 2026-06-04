'चुनरी चुनरी' रीमेक पर अभिजीत भट्टाचार्य को आया गुस्सा, मेकर्स ने सफाई देते हुए कही यह बात मनोरंजन Jun 04, 2026

'है जवानी तो इश्क होना है' फिल्म पुराने दौर के मशहूर गाने 'चुनरी चुनरी' को वापस ला रही है, लेकिन हर कोई इससे खुश नहीं है। पुराने गाने के असली गायक अभिजीत भट्टाचार्य इस रीमेक से संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है।

इसके निर्माताओं अक्षय रहेजा और आई.पी. सिंह का कहना है कि वे अभिजीत की भावनाओं का सम्मान करते हैं, क्योंकि आखिर उन्होंने ही तो वह मूल गाना गाया था।

हालांकि, उनका मानना है कि संगीत समय के साथ बदलता है और लोगों की पसंद भी बदल सकती है। वे यह भी बताते हैं कि अनु मालिक और समीर जैसे संगीत जगत के बड़े दिग्गजों ने उनके इस फैसले का समर्थन किया है।