अभय देओल ने सोनम वांगचुक के अनशन का समर्थन किया, जानें क्या बोले
बॉलीवुड अभिनेता अभय देओल और जीनत अमान ने सोनाम वांगचुक का समर्थन किया है। सोनाम 28 जून से जंतर-मंतर पर जलवायु और शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं।
बिना कुछ खाए उन्हें आज 17वां दिन हो गया है और इस दौरान उनका करीब 9 किलो वजन भी घट गया है। इससे उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
अभय और जीनत ने कही ये बात किया
अभय ने इंस्टाग्राम पर सोनाम की तस्वीर साझा कर अपना समर्थन जताया। वहीं, जीनत ने सोनाम के कार्यों को उजागर किया।
उन्होंने बताया कि सोनाम SECMOL के संस्थापक हैं, 'आइस स्टूपा' के आविष्कारक हैं और फिल्म '3 इडियट्स' के मशहूर किरदार 'फुंसुक वांगडू' की असली प्रेरणा हैं।
जीनत ने सोनाम का एक दृढ़ संदेश भी साझा किया, जिसमें लिखा था, 'मुझे अपना अनशन खत्म करने के लिए मत कहो। सरकार से पूछो कि वे बातचीत के लिए भी तैयार क्यों नहीं हैं।'
सोनाम का अनशन NEET विरोध प्रदर्शन से है जुड़ा
सोनाम का यह अनशन 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। यह पार्टी 20 जुलाई को संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकालने की मांग कर रही है, ठीक उसी दिन जब संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है।
इस मार्च के माध्यम से NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और प्रभावित परिवारों को मुआवजे की मांग की जा रही है।