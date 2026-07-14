अभय देओल ने सोनम वांगचुक के अनशन का समर्थन किया, जानें क्या बोले

अभय ने इंस्टाग्राम पर सोनाम की तस्वीर साझा कर अपना समर्थन जताया। वहीं, जीनत ने सोनाम के कार्यों को उजागर किया।

उन्होंने बताया कि सोनाम SECMOL के संस्थापक हैं, 'आइस स्टूपा' के आविष्कारक हैं और फिल्म '3 इडियट्स' के मशहूर किरदार 'फुंसुक वांगडू' की असली प्रेरणा हैं।

जीनत ने सोनाम का एक दृढ़ संदेश भी साझा किया, जिसमें लिखा था, 'मुझे अपना अनशन खत्म करने के लिए मत कहो। सरकार से पूछो कि वे बातचीत के लिए भी तैयार क्यों नहीं हैं।'