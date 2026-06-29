'अब होगा हिसाब 2' का ट्रेलर हुआ जारी, जानें कब और कहां देख सकते हैं?

'अब होगा हिसाब' 3 जुलाई से होगा स्ट्रीम

इस बार भी मौनी रॉय और निमृत कौर अहलूवालिया जैसे जाने-पहचाने चेहरे शो में दिखेंगे। निर्देशक दिव्यांशु मल्होत्रा बताते हैं कि यह सीजन इस बात को गहराई से उजागर करेगा कि हर चुनाव के अपने परिणाम होते हैं।

अरे स्टूडियो के CEO नमित शर्मा ने भी शो के भावनात्मक पहलू की तारीफ की। सभी ट्विस्ट देखने के लिए, इस शो को 3 जुलाई, 2026 से अमेजन MX प्लेयर पर मुफ्त में स्ट्रीम किया जा सकेगा।