आयुष शर्मा ने वाराणसी में बिखेरा जलवा, 'काशी' की शूटिंग ने घाटों पर मचाई धूम
आयुष शर्मा और उनकी सह-कलाकार अमीन कुरैशी ने अपनी नई फिल्म के लिए कुछ दमदार दृश्य की शूटिंग हाल ही में वाराणसी के घाटों पर पूरी की है। इस फिल्म का अस्थायी नाम 'काशी' रखा गया है।
इसकी सबसे खास बात चेतन सिंह घाट पर शूट किया गया एक रंगीन डांस सीक्वेंस था, जिसे देखने के लिए गर्मी के बावजूद भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
प्रशंसकों ने आयुष को गंगा में नाव पर साधु के गेटअप में देखा, वहीं नंदेश्वर घाट पर रात की शूटिंग के दौरान एक फिल्माई गई गंगा आरती का दृश्य भी देखने को मिला।
वाराणसी में पूरे हुए आयुष के 2 सपने
शूटिंग के दौरान, ब्रेक में आयुष के साथ सेल्फी लेने के लिए प्रशंसकों की लंबी कतारें लग जाती थीं, जिससे यह पूरा शूटिंग ही एक बड़ा आयोजन बन गई थी।
अभिनेता मकरंद देशपांडे भी साधु के वेश में इस शूट का हिस्सा बने। इससे पहले, टीम ने वाराणसी की प्रसिद्ध जगहों पर करीब 20 दिनों तक फिल्म की शूटिंग की थी।
सेट से बाहर, आयुष अपनी मां के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए और उन्होंने शहर की जिंदगी की कई तस्वीरें भी खींचीं।
उन्होंने ऑनलाइन साझा किया था कि 'मेरे 2 जुनून, फिल्म बनाना और फोटोग्राफी, सिर्फ वाराणसी में ही एक साथ पूरे होते हैं।' अस्थायी तौर पर 'काशी' नाम से बन रही यह फिल्म वाकई देखने लायक लग रही है।