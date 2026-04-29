'आशिकी' अभिनेता राहुल रॉय किसके साथ बना रहे रील्स? लोग बोले- ऐसी भी क्या मजबूरी
क्या है खबर?
बॉलीवुड फिल्म 'आशिकी' (1990) से रातों-रात मशहूर हुए अभिनेता राहुल रॉय फिर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर उनके कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद लोग भी हैरान होकर कमेंट के जरिए सवालों की बारिश कर रहे हैं। दरअसल, वीडियो में उन्हें कंटेंट क्रिएटर डॉ. वनिता घड़ागे देसाई के साथ रील्स बनाते देखा जा सकता है। वनिता के इंस्टाग्राम पर 15,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। दोनों पहले भी साथ में रील्स बना चुके हैं।
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April 29, 2026
प्रतिक्रिया
राहुल के वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया
राहुल का वीडियो देखकर एक यूजर ने हैरानी जताते हुए लिखा, 'ऐसी क्या हाय मजबूरी रही होगी राहुल रॉय की।' दूसरे ने लिखा, 'पता नहीं किस दबाव में आकर यह रील बन रही है।' एक अन्य ने लिखा, 'ऐसी अटपटी वीडियो रीलें बनाने की क्या जरूरत थी।' बता दें, राहुल को आखिरी बार फिल्म 'आगरा' (2023) में देखा गया था। इसमें उन्होंने 'डैडी जी' की भूमिका निभाई थी। हालांकि, फिल्म फ्लॉप होने से उनके करियर को खास फायदा नहीं मिला।
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April 29, 2026