'आशिकी' अभिनेता राहुल रॉय किसके साथ बना रहे रील्स? लोग बोले- ऐसी भी क्या मजबूरी

प्रतिक्रिया

राहुल के वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया

राहुल का वीडियो देखकर एक यूजर ने हैरानी जताते हुए लिखा, 'ऐसी क्या हाय मजबूरी रही होगी राहुल रॉय की।' दूसरे ने लिखा, 'पता नहीं किस दबाव में आकर यह रील बन रही है।' एक अन्य ने लिखा, 'ऐसी अटपटी वीडियो रीलें बनाने की क्या जरूरत थी।' बता दें, राहुल को आखिरी बार फिल्म 'आगरा' (2023) में देखा गया था। इसमें उन्होंने 'डैडी जी' की भूमिका निभाई थी। हालांकि, फिल्म फ्लॉप होने से उनके करियर को खास फायदा नहीं मिला।