राहुल रॉय ने वायरल रील्स पर प्रतिक्रिया दी

राहुल रॉय वायरल रील्स पर बोले- मेहनत करके कमा रहा, किसी का मजाक नहीं उड़ाया

लेखन ज्योति सिंह 10:04 am Apr 30, 202610:04 am

क्या है खबर?

अभिनेता राहुल रॉय ने उन वायरल रील्स पर चुप्पी तोड़ी है, जिसे लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। उन्होंने मजाक बनाने वालों को जवाब देते हुए कहा कि अगर लोग उनकी सादगी का उपहास करते हैं या उनके संघर्षों का मजाक बनाते हैं, तो यह उन लोगों की गलती ज्यादा है, न कि उनकी। बता दें, राहुल को कंटेंट क्रिएटर डॉ. वनिता घड़ागे देसाई के साथ रील्स बनाने के लिए ट्रोल किया जा रहा था।