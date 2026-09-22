अक्षय कुमार की 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' ने रचा इतिहास, आनंद एल राय को मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार

साल 2024 की यह डॉक्यूमेंट्री, जिसे अभिनेता अक्षय कुमार ने पेश किया है, सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन की कहानी और कैसे उनकी प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी, इस सब पर प्रकाश डालती है।

डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि 6 लाख से भी ज्यादा गांवों ने लोहे के औजारों के साथ इस काम में अपना योगदान दिया। यह आजादी की लड़ाई के समय किसानों से वल्लभभाई की अपील की याद दिलाता है।