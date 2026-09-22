अक्षय कुमार की 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' ने रचा इतिहास, आनंद एल राय को मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार
मनोरंजन
आनंद एल राय ने इस साल के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अपनी डॉक्यूमेंट्री 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी: एकता का प्रतीक' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जीता है।
यह समारोह गुजरात के केवड़िया में एकता नगर में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भव्य नजारे के बीच आयोजित होकर इतिहास में दर्ज हो गया।
इस मौके पर आनंद एल राय को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह ट्रॉफी मिली।
सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर अक्षय ने पेश की डॉक्यूमेंट्री
साल 2024 की यह डॉक्यूमेंट्री, जिसे अभिनेता अक्षय कुमार ने पेश किया है, सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन की कहानी और कैसे उनकी प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी, इस सब पर प्रकाश डालती है।
डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि 6 लाख से भी ज्यादा गांवों ने लोहे के औजारों के साथ इस काम में अपना योगदान दिया। यह आजादी की लड़ाई के समय किसानों से वल्लभभाई की अपील की याद दिलाता है।