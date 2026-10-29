आनंद एल राय ने 'तनु वेड्स मनु 3' से जुड़ी अफवाहों को खारिज किया

माधवन-कंगना के बिना 'तनु वेड्स मनु 3' मुमकिन नहीं, आनंद एल राय ने किया स्पष्ट

लेखन ज्योति सिंह 06:16 pm Oct 29, 202606:16 pm

क्या है खबर?

निर्देशक आनंद एल राय ने उन खबरों को नकार दिया है जिनमें 'तनु वेड्स मनु' की तीसरी कड़ी में नई स्टारकास्ट को लेने की बात कही जा रही थी। उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि भविष्य में फिल्म के किसी भी पार्ट में आर माधवन और कंगना रनौत ही होंगे। निर्देशक ने स्पष्ट किया कि यह फ्रेंचाइजी अपने मूल मुख्य कलाकारों से अलग नहीं बनाई जा सकती। दरअसल, चर्चा थी कि तीसरी कड़ी नए कलाकारों और नई कहानी के साथ बनेगी।