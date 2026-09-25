सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित होंगे आमिर खान, मिलेगा 'स्क्रीन आइकन पुरस्कार'

'लगान' की कहानी 1893 की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था।

यह कहानी गांव के निवासियों पर आधारित है, जो एक निर्दयी ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लगाए गए करों से दबे हुए हैं। इस संकट से निकलने के लिए वह क्रिकेट पर अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं।

फिल्म को 2002 के अकादमी पुरस्कारों में 'सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म' के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन यह बोस्नियाई फिल्म 'नो मैन्स लैंड' से हार गई थी।