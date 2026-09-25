सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित होंगे आमिर खान, मिलेगा 'स्क्रीन आइकन पुरस्कार'
क्या है खबर?
आमिर खान को आगामी 37वें सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा। अभिनेता यहां अपनी ऑस्कर नामांकित फिल्म 'लगान: वन्स अपॉन अ टाइम इन इंडिया' की 25वीं सालगिरह पर इसके विशेष प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान महोत्सव में उन्हें 'स्क्रीन आइकन पुरस्कार' का सम्मान दिया जाएगा। बता दें कि 'लगान' आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित एक पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो साल 2001 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
सम्मान
जानिए कब आयोजित होगा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2026 तक किया जाएगा।
वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आमिर अपनी फिल्म 'लगान' के विशेष प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए पहुंचेंगे। वह समारोह के "इन कन्वर्सेशन विद" सीरीज में वक्ताओं में भी शामिल होंगे।
उनके अलावा, महोत्सव में कई प्रमुख एशियाई फिल्म निर्माता और अभिनेता शामिल होंगे, जिनमें जापानी फिल्म निर्माता हिरोकाजु कोरे-एडा और हांगकांग के अभिनेता एंथोनी वोंग शामिल हैं।
फिल्म
'लगान' फिल्म के बारे में जानिए
'लगान' की कहानी 1893 की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था।
यह कहानी गांव के निवासियों पर आधारित है, जो एक निर्दयी ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लगाए गए करों से दबे हुए हैं। इस संकट से निकलने के लिए वह क्रिकेट पर अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं।
फिल्म को 2002 के अकादमी पुरस्कारों में 'सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म' के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन यह बोस्नियाई फिल्म 'नो मैन्स लैंड' से हार गई थी।