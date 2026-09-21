'3 इडियट्स' के सीक्वल पर आया अपडेट

'3 इडियट्स' के सीक्वल पर आया अपडेट, जानिए आमिर खान कब शुरू करेंगे शूटिंग

लेखन ज्योति सिंह 01:42 pm Sep 21, 202601:42 pm

क्या है खबर?

आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 इडियट्स' के सीक्वल का इंतजार उनके फैंस को बेसब्री से है। कुछ दिन पहले फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी ने पुष्टि करते हुए बताया था कि इसका लेखन कार्य चल रहा है। तब से लोगों का उत्साह चरम पर है। अब फिल्म को लेकर एक और ताजा अपडेट आया है कि आमिर अगले साल से सीक्वल की शूटिंग शुरू कर देंगे। फिलहाल, अभिनेता अपनी आगामी फिल्म 'ललकारा' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं।