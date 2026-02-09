आमिर खान के लिए गाना गाएंगे अरिजीत सिंह

आमिर खान के लिए संन्यास भूले अरिजीत सिंह? पोस्ट से मिल गया बड़ा सबूत

लेखन ज्योति सिंह 06:19 pm Feb 09, 202606:19 pm

क्या है खबर?

अरिजीत सिंह ने पिछले महीने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान किया था जिसपर कईयों की प्रतिक्रिया आईं। कुछ दिनों बाद, सुपरस्टार आमिर खान को गायक के पश्चिम बंगाल के जियागंज स्थित घर पर जाते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों ने काफी हलचल मचाई थी। हालांकि, अब इन तस्वीरों और आमिर का अरिजीत के घर जाने का सच बाहर आ गया है। इस बात का खुलासा खुद अभिनेता की पोस्ट से हो गया है।