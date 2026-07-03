आमिर खान और गौरी स्प्रैट 5 जुलाई को करेंगे शादी

आमिर खान ने पहली बार कैमरे के सामने स्वीकारी तीसरी शादी, फैंस से मांगी दुआएं

लेखन ज्योति सिंह 09:58 am Jul 03, 202609:58 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार आमिर खान अपनी गर्लफ्रैंड गौरी स्प्रैट के साथ घर बसाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हाल ही में, वह वेब सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' की स्क्रीनिंग में शामिल हुए, जहां उन्होंने पहली बार कैमरे के सामने आकर गौरी संग अपनी शादी पर बात की। उन्होंने मीडिया को बताया कि 5 जुलाई को वह घर पर ही दोनों परिवारों की मौजूदगी में साधारण शादी करेंगे। इसके बाद पैपराजी और फैंस से अपने रिश्ते के लिए आशीर्वाद भी मांगा।