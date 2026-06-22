आमिर खान ने गौरी स्प्रैट संग शादी पर बात की

आमिर खान गर्लफ्रैंड गौरी स्प्रैट संग शादी पर बोले- इतना हंगामा क्यों? ये हमारा निजी मसला

लेखन ज्योति सिंह 03:31 pm Jun 22, 202603:31 pm

क्या है खबर?

आमिर खान इन दिनों अपनी तीसरी शादी को लेकर जबरदस्त चर्चाएं बटोर रहे हैं। पिछले दिनों ही एक इंटरव्यू में उन्होंने पुष्टि की थी कि वह अपनी गर्लफ्रैंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी करने वाले हैं। बस फिर क्या, उनके इतना कहते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी हैं कि अभिनेता तीसरी शादी धूमधाम से करेंगे, या फिर निजी तौर पर। तमाम चर्चाओं पर अब आमिर ने प्रतिक्रिया दी है।