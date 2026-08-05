आमिर खान ने घर की सुरक्षा बढ़ाई, लॉरेंस गैंग से मिली धमकी के बाद उठाया कदम

खबरों के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने एहतियात के तौर पर आमिर के आवास के आसपास निगरानी बढ़ाई है। अभिनेता की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की गई है।

ये अलग बात है कि पुलिस द्वाराइस मामले पर कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया है।

बता दें, आमिर को कथित धमकी गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी करने के बाद मिली थी। उन पर "लव जिहाद" को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी।