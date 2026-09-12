आमिर खान ने साजिद नाडियाडवाला और आर बाल्की से मिलाया हाथ

आमिर खान, साजिद नाडियाडवाला और आर बाल्की की तिकड़ी पहली बार आई साथ, खेलेंगे बड़ा दांव

लेखन नेहा शर्मा 01:11 pm Sep 12, 202601:11 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान अब बड़े पर्दे पर सुपरहीरो के अवतार में धूम मचाने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मशहूर निर्देशक आर बाल्की ने आमिर को एक बेहद महत्वाकांक्षी सुपरहीरो प्रोजेक्ट की कहानी सुनाई है। इस बड़े बजट की फिल्म को जाने-माने निर्माता साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस करने वाले हैं। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो आमिर पहली बार पर्दे पर एक अनोखे और दमदार सुपरहीरो की भूमिका में नजर आएंगे।