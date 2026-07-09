आमिर खान का पत्नी को अनोखा तोहफा, 131 कारीगरों ने 256 घंटे में किया तैयार
क्या है खबर?
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान इन दिनों अपनी शादी को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने गौरी स्प्रैट के साथ शादी की है और अब उनकी शादी से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प बात सामने आ रही है। आमिर ने अपनी पत्नी गौरी के लिए शादी की जो अंगूठी चुनी है, वो कोई आम अंगूठी नहीं, बल्कि लाखों में एक है। इस खूबसूरत रूबी की अंगूठी को बड़े खास तरीके से तैयार कराया गया है।
तोहफा
आमिर ने पत्नी गौरी को दी लाखों में एक रूबी रिंग
इस अंगूठी को बनाने के पीछे कारीगरों की भारी मेहनत छिपी है। इसे किसी एक इंसान ने नहीं, बल्कि पूरे 131 कुशल कारीगरों ने मिलकर अपने हाथों से बनाया है। इन सभी कारीगरों को इस एक अंगूठी को पूरी तरह तैयार करने में 256 घंटे का लंबा समय लगा है। आमिर का अपनी पत्नी के लिए ये अनोखा तोहफा इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई इस अंगूठी की तारीफ कर रहा है।
खुलासा
सही रत्न ढूंढने में लगे 3 महीने
खबरों के मुताबिक, आमिर ने गौरी को लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड 'क्वीन' की कस्टमाइज्ड (खासतौर पर तैयार की गई) रूबी वेडिंग रिंग गिफ्ट की है। इस अंगूठी के बीच में मेडागास्कर से लाया गया एक प्राकृतिक रूबी (लाल रत्न) लगा हुआ है। इस ज्वेलरी ब्रांड के सह-संस्थापक ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में खुलासा किया कि अंगूठी के लिए बिल्कुल सही रत्न खोजना एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी और इसे ढूंढने में 3 महीने से भी ज्यादा का समय लगा।
बयान
लाखों में एक है ये रत्न
क्वीन के सह-संस्थापक ने कहा, "ये मेडागास्कर का रूबी (लाल रत्न) है, जो लाखों में एक से भी ज्यादा दुर्लभ है। इस अंगूठी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये बिल्कुल शाही जैसी दिखे। इस रूबी का गहरा लाल रंग अंगूठी को एक बेहद आकर्षक और अलग पहचान देता है। ये अंगूठी सिर्फ अपने रत्न (रूबी) की वजह से ही दुर्लभ या खास नहीं थी, बल्कि इसे बनाने में कमाल की और असाधारण कारीगरी की भी जरूरत थी।"
लुक
शाही ताज जैसा लुक और असली हीरे
आधुनिक और साधारण ब्राइडल ज्वेलरी से अलग, आमिर की पत्नी की ये अंगूठी बेहद खास है। इसमें रूबी को किसी साधारण बैंड के बजाय सोने के एक शाही ताज (क्राउन) जैसे ढांचे में बिठाया गया है। सोने की घुमावदार चोटियाँ और महीन मोतियों जैसी नक्काशी इसे एक शानदार विंटेज और वजनदार लुक देती है। इसके अलावा, मुख्य मेडागास्कर रूबी की चमक और खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसके चारों ओर कई असली हीरे भी जड़े गए हैं।