आमिर खान ने पत्नी गौरी को दी ये अनोखी अंगूठी

आमिर खान का पत्नी को अनोखा तोहफा, 131 कारीगरों ने 256 घंटे में किया तैयार

लेखन नेहा शर्मा 03:47 pm Jul 09, 202603:47 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान इन दिनों अपनी शादी को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने गौरी स्प्रैट के साथ शादी की है और अब उनकी शादी से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प बात सामने आ रही है। आमिर ने अपनी पत्नी गौरी के लिए शादी की जो अंगूठी चुनी है, वो कोई आम अंगूठी नहीं, बल्कि लाखों में एक है। इस खूबसूरत रूबी की अंगूठी को बड़े खास तरीके से तैयार कराया गया है।