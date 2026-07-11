आमिर खान की 'ललकारा' पर दांव लगाएंगे फरहान अख्तर-राजकुमार हिरानी, 'दंगल' के लेखक लिख रहे कहानी

कहानी

'दंगल' और 'निल बट्टे सन्नाटा' के लेखक लिख रहे 'ललकारा' की स्क्रिप्ट

बॉलीवुड हंगामा को एक सूत्र ने बताया, "ललकारा कोई बायोपिक नहीं है, बल्कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1952 में हुई ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज पर आधारित है। 'दंगल' वाले पीयूष गुप्ता और 'निल बट्टे सन्नाटा' से मशहूर हुए नीरज सिंह फिल्म की कहानी लिख रहे हैं। हिरानी सिर्फ फरहान के साथ मिलकर फिल्म के प्रोडक्शन का काम संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक, ये फिल्म भारत-पाकिस्तान के बीच 1952 में हुई ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज पर आधारित एक शानदार स्पोर्ट्स ड्रामा होगी।