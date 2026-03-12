जुनैद खान फिल्मों के लिए क्यों नहीं लेते पिता आमिर खान से सलाह? सुपरस्टार ने बताया

सलाह

आमिर से फिल्मों की सलाह नहीं लेते जुनैद खान

वैरायटी इंडिया से बातचीत में, आमिर ने बताया कि उन्होंने जुनैद को 4 साल की उम्र में शतरंज खेलना सिखाया था। करीब 14 साल बाद, 18 साल की उम्र में जुनैद ने पहली बार उन्हें हराया था। आमिर ने आगे कहा, "वह हमेशा जीतता है। एक बात और... जुनैद मुझसे किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में सलाह नहीं लेता। मुझे लगता है उसने 2 फिल्में साइन की हैं। वह इनका फैसला खुद करता है और यह बहुत अच्छी बात है।"