आमिर खान 'धुरंधर 2' की सफलता पर बोले- सिर्फ तारीफें सुन रहा, फिल्म नहीं देखी

लेखन ज्योति सिंह 05:07 pm Mar 26, 202605:07 pm

क्या है खबर?

'धुरंधर 2' की सफलता के चर्चे इस वक्त जोरों पर हैं। फैंस से लेकर सिनेमा के सितारों तक, हर कोई फिल्म देखने के बाद इसका गुणगान कर रहा हैं। इस सूची में दिग्गज सुपरस्टार रजनीकांत का नाम भी शामिल हो चुका है। अब सुपरस्टार आमिर खान ने फिल्म की जबरदस्त सफलता के बारे में बात की है। साथ ही साथ स्पष्ट किया कि उन्होंने अभी तक फिल्म को देखा नहीं है। हालांकि, वह फिल्म की खूब तारीफें सुन रहे हैं।