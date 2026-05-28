3 इडियट्स 2’ को बड़ा झटका, आमिर खान ने सीक्वल टालकर चुनी नई बायोपिक
मनोरंजन
आमिर खान ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म '3 इडियट्स' के सीक्वल को फिलहाल टाल दिया है। दरअसल, अब वे डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर की 'लाला अमरनाथ' की बायोपिक में काम करने वाले हैं।
इस फिल्म में लाला अमरनाथ के शानदार करियर और साल 1952 की यादगार भारत-पाकिस्तान टेस्ट सीरीज को प्रमुखता से दिखाया जाएगा।
इसकी शूटिंग साल 2026 के आखिर तक शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि फिल्म की पटकथा का काम पहले ही पूरा हो चुका है।
'3 इडियट्स' का सीक्वल 2027 तक टला
वहीं, '3 इडियट्स' का सीक्वल अभी भी अपनी पटकथा के लेखन के चरण में ही है। आमिर चाहते हैं कि पटकथा को और कसा जाए, जिसके लिए उन्होंने कुछ और बदलाव करने को कहा है।
इसी वजह से अब फिल्म की शूटिंग साल 2027 के मध्य में ही शुरू हो पाएगी। दूसरी ओर, 'लाला अमरनाथ' फिल्म का शुरुआती काम भी शुरू हो चुका है।
इसमें आमिर, लाला अमरनाथ का किरदार निभाएंगे, जबकि फरहान अख्तर का भी एक अहम रोल है। फरहान इस फिल्म को निर्माण भी कर रहे हैं।
दोनों कलाकार अपनी-अपनी भूमिकाओं को निभाने के लिए इन दिनों कड़ी क्रिकेट ट्रेनिंग ले रहे हैं।