'लगान' की री-रिलीज डेट का हुआ ऐलान, जानें 25 साल बाद कब बड़े पर्दे पर आएगी?

मनोरंजन Jun 03, 2026

आमिर खान की फिल्म 'लगान' आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई है। अपनी 25वीं सालगिरह के खास मौके पर यह फिल्म एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रही है।

दर्शक इसे 12, 13 और 14 जून को विशेष शोज में देख पाएंगे। इस मौके पर फिल्म का नया ट्रेलर भी सामने आ गया है।

इसमें गांव वाले अंग्रेजों को क्रिकेट मैच की चुनौती देते हैं और इस पूरे माहौल में एआर रहमान का वो बेमिसाल संगीत है, जो आज भी दर्शकों के मन में ताजा है।