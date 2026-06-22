आमिर खान का बड़ा ऐलान, इस तारीख को घर पर ही गौरी स्प्रैट संग रचाएंगे तीसरी शादी

आमिर ने लोगों से की ये खास अपील

'वेराइटी इंडिया' को दिए एक इंटरव्यू में आमिर ने कहा कि मशहूर हस्तियों की जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रहती है, 'सेलेब्रिटीज, खासकर क्रिकेटरों और अभिनेताओं की जिंदगी में लोगों को बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। लोगों को हमारे काम में दिलचस्पी लेनी चाहिए, हमारी निजी जिंदगी में नहीं। आजकल तो कुछ भी छुपा नहीं रह पाता।'

ऐसा लगता है कि आमिर अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों की जिज्ञासा उनकी निजी जिंदगी को किस तरह प्रभावित करती है।