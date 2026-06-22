आमिर खान का बड़ा ऐलान, इस तारीख को घर पर ही गौरी स्प्रैट संग रचाएंगे तीसरी शादी

आमिर खान का बड़ा ऐलान, इस तारीख को घर पर ही गौरी स्प्रैट संग रचाएंगे तीसरी शादी
आमिर खान ने घोषणा की है कि वे अपनी प्रेमिका गौरी स्प्रैट के साथ 5 जुलाई, 2026 को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। यह जोड़ा इस शादी को बेहद निजी और सादे तरीके से कर रहा है।
घर पर ही उनका पंजीकृत विवाह होगा, जिसमें केवल करीबी परिवार और दोस्त शामिल होंगे। आमिर ने इस समय को अपनी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दौर बताया और गौरी को अपने जीवन का 'सौभाग्य' कहा।
मार्च 2025 में आमिर ने सार्वजनिक रूप से गौरी का कराया था परिचय
आमिर और गौरी की दोस्ती करीब 25 साल पहले हुई थी। वे पहले मिले, फिर उनका संपर्क टूट गया, लेकिन बाद में वे फिर से मिले और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई।
आमिर ने मार्च 2025 में अपने 60वें जन्मदिन के जश्न के दौरान गौरी को पहली बार मीडिया से सार्वजनिक रूप से मिलवाया था। यह आमिर की तीसरी शादी होगी, उनके पिछले रिश्तों से 3 बच्चे हैं।
आमिर ने लोगों से की ये खास अपील
'वेराइटी इंडिया' को दिए एक इंटरव्यू में आमिर ने कहा कि मशहूर हस्तियों की जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रहती है, 'सेलेब्रिटीज, खासकर क्रिकेटरों और अभिनेताओं की जिंदगी में लोगों को बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। लोगों को हमारे काम में दिलचस्पी लेनी चाहिए, हमारी निजी जिंदगी में नहीं। आजकल तो कुछ भी छुपा नहीं रह पाता।'
ऐसा लगता है कि आमिर अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों की जिज्ञासा उनकी निजी जिंदगी को किस तरह प्रभावित करती है।