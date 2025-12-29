'3 इडियट्स' के सीक्वल का इंतजार करने वालों को झटका

'3 इडियट्स' के सीक्वल का इंतजार करने वालों को झटका, आमिर-माधवन ने बता दिया सच

लेखन ज्योति सिंह 02:21 pm Dec 29, 202502:21 pm

क्या है खबर?

आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 इडियट्स' अपने सीक्वल को लेकर खूब चर्चा बटोर रही है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि निर्देशक राजकुमार हिरानी ने फिल्म के सीक्वल पर काम शुरू कर दिया है। यही नहीं, सीक्वल में 3 नहीं, बल्कि 4 अभिनेताओं को शामिल किया जाएगा। इन खबरों ने प्रशंसकों की उम्मीदें बढ़ा दीं। हालांकि, अब उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि आमिर और आर माधवन ने खुद सीक्वल की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है।