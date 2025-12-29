'3 इडियट्स' के सीक्वल का इंतजार करने वालों को झटका, आमिर-माधवन ने बता दिया सच
क्या है खबर?
आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 इडियट्स' अपने सीक्वल को लेकर खूब चर्चा बटोर रही है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि निर्देशक राजकुमार हिरानी ने फिल्म के सीक्वल पर काम शुरू कर दिया है। यही नहीं, सीक्वल में 3 नहीं, बल्कि 4 अभिनेताओं को शामिल किया जाएगा। इन खबरों ने प्रशंसकों की उम्मीदें बढ़ा दीं। हालांकि, अब उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि आमिर और आर माधवन ने खुद सीक्वल की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है।
प्रतिक्रिया
आमिर ने '3 इडियट्स' के सीक्वल पर प्रतिक्रिया दी
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, आमिर से जब '3 इडियट्स' के सीक्वल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुशी जाहिर की। बाद में चौंकाने वाली प्रतिक्रिया भी दी। सुपरस्टार ने कहा, "उस फिल्म को बनाने में हमें बहुत मजा आया! मेरा किरदार रैंचो अब तक का सबसे लोकप्रिय किरदार है। लोग आज भी रैंचो की बात करते हैं। तो हां, मैं सीक्वल करना चाहूंगा। लेकिन अभी तक किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया है।"
माधवन
आर माधवन ने बताया दिलचस्प विचार
उधर, आर माधवन ने सीक्वल पर कहा, "3 इडियट्स सीक्वल, बहुत अच्छा है। लेकिन यह कुछ अटपटा भी लगता है। हम तीनों (आमिर, शरमन जोशी और मैं), अब काफी उम्रदराज हो चुके हैं। सीक्वल में हम कहां जाएंगे? यह एक दिलचस्प विचार है। लेकिन एक सही सीक्वल के लिए यह शायद ही सही हो। मुझे लगता है कि यह बेवकूफी होगी।" बता दें कि '3 इडियट्स' साल 2009 में रिलीज हुई थी। इसमें करीना कपूर और मोना सिंह भी थीं।