आमिर खान की फिल्म का हुआ नामकरण, फिर क्रिकेट के मैदान पर दिखाने आएंगे जोश

परियोजना

लाला अमरनाथ की जिंदगी से प्रेरित होगी फिल्म

यह एक बायोपिक फिल्म होगी जो भारतीय क्रिकेटर लाला अमरनाथ की जिंदगी से प्रेरित है। आमिर इस किरदार को निभाएंगे जो फैंस के लिए बेहद रोमांचक होगा। जाहिर है कि 'लगान' के बाद इस फिल्म में भी अभिनेता क्रिकेट के मैदान में दम दिखाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आमिर के अलावा, दूसरे मुख्य किरदार के लिए निर्माताओं की तलाश जारी है। इसके लिए फरहान अख्तर का नाम चर्चा में है। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर, 2026 से शुरू कर दी जाएगी।