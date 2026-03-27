'धुरंधर 2' से जारी हुआ 'आखिरी इश्क' गाना, जुबिन नौटियाल ने लगाए हैं सुर

लेखन ज्योति सिंह 06:13 pm Mar 27, 202606:13 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कहानी से लेकर किरदार तक, फिल्म से जुड़ी हर छोटी-बड़ी चीजों पर फैंस अपना बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं। इस बीच, फिल्म का नया गाना 'आखिरी इश्क' जारी हुआ है जो रणवीर और सारा अर्जुन पर फिल्माया गया है। गाने को गायक जुबिन नौटियाल ने अपनी आवाज से सजाया है जो 'कन्हैया' के बाद, फिल्म में उनका दूसरा गाना है।