आयुष्मान खुराना ने 'पाकिस्तानी जासूस' वाले मजाक पर दी प्रतिक्रिया, कही ये बात
मनोरंजन
'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन में अदनान सामी ने सबको खूब हंसाया। दरअसल, यूट्यूबर आदित्य कुलश्रेष्ठ ने उनकी तुलना आयुष्मान खुराना के एक नए फिल्म किरदार से की है।
आयुष्मान का यह किरदार भारत में एक पाकिस्तानी जासूस का है, जिसकी याददाश्त चली गई है। इस पर अदनान ने भी मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि उनकी कहानी को इस तरह इस्तेमाल करने से पहले उन्हें 'राइट्स' ले लेने चाहिए थे।
अदनान का सफर 'खोई हुई पहचान' की कहानी से है काफी मिलता-जुलता
अदनान का अपना सफर भी कुछ-कुछ फिल्म की 'खोई हुई पहचान' वाली कहानी जैसा ही है। साल 2001 में भारत आने से लेकर 2016 में भारत के नागरिक बनने तक का उनका यह सफर बिल्कुल उस फिल्म के सार से मेल खाता है।
इस एपिसोड में रजत सूद और सुहानी शाह की भी झलक दिखी, जहाँ उन्होंने 'उड़ता तीर' फिल्म का जिक्र किया। यह फिल्म 9 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।