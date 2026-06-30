A24 की ब्लॉकबस्टर मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म 'बैकरूम्स' लौट रही है 15 मिनट के अनदेखे खौफ के साथ
हॉरर पसंद करने वालों के लिए A24 एक बड़ी खबर लेकर आया है। A24 3 जुलाई, 2026 को 'बैकरूम्स' फिल्म को फिर से रिलीज करने जा रहा है।
इस बार फिल्म में 15 मिनट के कुछ नए दृश्य भी जोड़े गए हैं। इनमें निर्देशक केन पार्सन्स का एक बिल्कुल नया पोस्ट-क्रेडिट लम्हा भी देखने को मिलेगा।
फिल्म के इस नए वर्जन को 'बैकरूम्स: एवरीथिंग मस्ट गो एडिशन' (बैकरूम्स: एवरीथिंग मस्ट गो एडिशन) नाम दिया गया है। इसकी लंबाई 2 घंटे से थोड़ी ज्यादा है।
'बैकरूम्स' ने दुनिया भर में की इतनी कमाई
'बैकरूम्स' ने पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। महज 9 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 3,120 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।
इसी के साथ यह A24 की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई है। फिल्म में चीवेटेल एजिओफोर एक फर्नीचर की दुकान के मालिक बने हैं, जिनकी दुकान के नीचे कुछ भयानक रहस्य छुपे होते हैं।
रेनाटे रेनसेव और कई दूसरे कलाकारों ने भी इसमें काम किया है, जिसकी वजह से फिल्म की फैन फॉलोइंग लगातार बढ रही है।
भले ही उसी वीकेंड पर 'टॉय स्टोरी 5' और 'मिनियन्स एंड मॉन्स्टर्स' जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हों, फिर भी उम्मीद है कि 'बैकरूम्स' अपनी कमाई की रफ्तार बनाए रखेगी।