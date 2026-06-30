A24 की ब्लॉकबस्टर मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म 'बैकरूम्स' लौट रही है 15 मिनट के अनदेखे खौफ के साथ

'बैकरूम्स' ने दुनिया भर में की इतनी कमाई

'बैकरूम्स' ने पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। महज 9 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 3,120 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।

इसी के साथ यह A24 की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई है। फिल्म में चीवेटेल एजिओफोर एक फर्नीचर की दुकान के मालिक बने हैं, जिनकी दुकान के नीचे कुछ भयानक रहस्य छुपे होते हैं।

रेनाटे रेनसेव और कई दूसरे कलाकारों ने भी इसमें काम किया है, जिसकी वजह से फिल्म की फैन फॉलोइंग लगातार बढ रही है।

भले ही उसी वीकेंड पर 'टॉय स्टोरी 5' और 'मिनियन्स एंड मॉन्स्टर्स' जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हों, फिर भी उम्मीद है कि 'बैकरूम्स' अपनी कमाई की रफ्तार बनाए रखेगी।